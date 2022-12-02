Сейчас несовершеннолетнего удалось вернуть домой.

Бывшему военному, который предал Украину, сообщено о подозрении в вывозе во время оккупации из Киевщины в Беларусь несовершеннолетнего парня.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора. По данным следствия, подозреваемый проходил службу в военной части Вооруженных сил Украины с дислокацией в городе Севастополь и в феврале 2014 года он перешел на сторону врага.

Во время широкомасштабного вторжения в феврале этого года совместно с военными формированиями РФ он пересек государственную границу Украины. Сообщается, что этот предатель принимал участие в вооруженной агрессии на территории села Хочева Вышгородского района Киевской области.

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"Установлено, что в марте 2022 совместно с тремя военными РФ подозреваемый незаконно задержал двух жителей оккупированной территории. Один из задержанных – несовершеннолетний. Угрожая убийством и пытками, потерпевших перевезли в Республику Беларусь. Несовершеннолетний парень был помещен в детский дом в городе Мозырь, а другой пострадавший переправлен на территорию РФ", - говорится в сообщении.

Сейчас удалось вернуть ребенка домой. Бывшему украинскому военному сообщено о подозрении в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Похищение детей из Украины

По разным оценкам, Россия депортировала с оккупированных территорий Украины более 1 млн 600 тысяч человек.

В начале осени заместитель председателя Комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Павел Сушко сообщал, что с территории страны вывезли не менее 557 тысяч детей.

Аналитики американского Института изучения войны обнаружили, что детей отдают на усыновление в российские семьи.

Недавно Amnesty International обвинила Россию в совершении насильственного перемещения, депортации и фильтрации людей на оккупированных территориях Украины.

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