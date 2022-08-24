Принудительное перемещение детей является нарушением Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказания за него.

Россия похищает украинских детей на оккупированных территориях и усыновляет среди российских семей.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

В частности, управление по делам семьи и детства субъекта РФ Краснодарского края сообщило о программе, по которой российские власти перевезли более 1000 детей из Мариуполя в Тюмень, Иркутск, Кемерово и Алтайский край, где их усыновили российские семьи.

"В управлении заявили, что более 300 детей еще ждут "знакомство со своими новыми семьями", а граждане, которые решат усыновить этих детей, получат единовременную премию от государства", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Главном управлении разведки Украины (ГУР) сообщали, что российские чиновники переправили 30 украинских детей из Харцызска, Иловайска и Зугрэса оккупированной Донецкой области в Нижний Новгород под видом участия детей в молодежных образовательных программах.

Аналитики отмечают, что принудительное перемещение детей "с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу" является нарушением Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него.

Так, сообщается, что РФ продолжает попытки открывать российские школы на оккупированных территориях Украины.

"По данным ГУР, российские власти пытались возобновить работу 43 учебных заведений с российскими преподавателями и коллаборантами в оккупированной Украине. ГУР также повторила предыдущую информацию о том, что оккупационная власть грозится штрафовать украинских родителей, которые не отдают детей в школы оккупантов", - отметили в ISW.

Как сообщал УНИАН, по данным вице-премьера Ирины Верещук, по состоянию на конец июня более двух тысяч детей были незаконно вывезены с территории Украины в Российскую Федерацию.

Она также добавила, что власть занимается этим вопросом индивидуально, когда приходят звонки от родных или знакомых о том, что они знают, где находится ребенок.

Верховная Рада Украины обратилась к Организации Объединенных Наций о недопустимости усыновление похищенных украинских детей в русских семьях.

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