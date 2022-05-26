При том, что осуществлять принудительное переселение или депортацию граждан во время войны запрещено международным законодательством.

Россия незаконно вывезла из Украины уже более 238 тыс. детей.

Об этом сообщает Офис омбудсмена Украины.

"По состоянию на 26 мая страна-агрессор продолжает вывозить украинских граждан в Россию и на временно оккупированную территорию Украины. Сегодня известно, что границу с РФ пересекли уже 238 329 детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, в соответствии со ст. 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, осуществлять принудительное (индивидуальное или массовое) переселение или депортацию запрещается.

"Однако Россия прибегает к противоправным действиям, пренебрегает правилами ведения войны", - подчеркнули в офисе омбудсмена.

Как сообщал УНИАН, Госдеп США осудил насильственную паспортизацию и депортацию украинцев, которые проводит РФ на оккупированных украинских территориях.

"Мы видели, как российские силы насильно вывозили людей с оккупированной территории. Мы видели, как российские войска перевозили украинцев в так называемые фильтрационные лагеря. Мы видели попытки российских войск другими способами покорить украинский народ на этих территориях", – сказал представитель Госдепартамента Нед Прайс.

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