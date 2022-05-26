Россия незаконно вывезла из Украины уже более 238 тыс. детей.
Об этом сообщает Офис омбудсмена Украины.
"По состоянию на 26 мая страна-агрессор продолжает вывозить украинских граждан в Россию и на временно оккупированную территорию Украины. Сегодня известно, что границу с РФ пересекли уже 238 329 детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, в соответствии со ст. 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, осуществлять принудительное (индивидуальное или массовое) переселение или депортацию запрещается.
"Однако Россия прибегает к противоправным действиям, пренебрегает правилами ведения войны", - подчеркнули в офисе омбудсмена.
Как сообщал УНИАН, Госдеп США осудил насильственную паспортизацию и депортацию украинцев, которые проводит РФ на оккупированных украинских территориях.
"Мы видели, как российские силы насильно вывозили людей с оккупированной территории. Мы видели, как российские войска перевозили украинцев в так называемые фильтрационные лагеря. Мы видели попытки российских войск другими способами покорить украинский народ на этих территориях", – сказал представитель Госдепартамента Нед Прайс.