В автомобиле находились шесть человек, но выжить удалось лишь троим.

Жительница Киевской области рассказала, как эвакуировалась на второй день полномасштабного вторжения РФ в Украину. По ее словам, из шести людей в машине выжило трое - сама женщина, ее дочь и сын подруги. Остальные пассажиры сгорели заживо после того, как россияне расстреляли их автомобиль.

Как говорится в сюжете ТСН, женщина из Киевщины по имени Олеся с того дня впервые решилась поехать в уже освобожденные от оккупантов городки. Она только вернулись из Львова, где ей делали операции на разорванной руке.

Олеся вспомнила тот день - 25 февраля: "Бабахает со всех сторон. Мы не знали о россиянах, мы только слышали, что все чаще и больше взрывов".

Вместе с другими Олеся с дочкой Кирой пытались выехать на авто из оккупированного Демидова и на захваченном блокпосте попали под обстрел. "Меня сразу наверняка кантузило. Думала, это все. Вижу, что по салону летают огоньки. Моя куртка разлетелась на перья. Мне начало печь и я начала гладить по голове – это были и стекло, и осколки. А потом я увидела, что водитель и его жена Снежана уже склонили головы. А еще мама Тимура начала звонить мужу. Говорит: "По нам стреляют, я люблю тебя". Успела попрощаться", - рассказала о пережитом женщина.

Из шести человек - выжило трое: из машины на ходу Олеся вытолкнула трехлетнего сына подруги. После выпрыгнула вместе с Кирой сама. "Сразу не поняла, что у меня разорвана рука. Как онемевшая. У меня работает только локоть. Здесь не работает ничего. Биопротез - это моя рука. У Киры на ножках, у нее были белые носочки, кровь. У нее осколки до сих пор в ножках , потому что пока нельзя достать. Можно задеть важный сосуд", - рассказала Олеся.

Посреди дороги их подобрали другие люди, отвезли в соседнее село. Там под звуки обстрелов Олеся еще ночь пролежала в подвале. "Они мне не давали отключиться, давали сладкую воду. Я понимала, что мне не долго осталось, я молилась, молилась, молилась", - вспоминает она.

Наутро приехали спасатели. Тогда группа спасателей была из Бородянки, но с 24 февраля работали всюду, куда во время оккупации не могли добраться коллеги из других городов.

Дальше была больница в Бородянке, куда за первой медицинской помощью Олесю привезли спасатели. Рядом сбрасывали авиабомбы, безостановочно били из оружия, а после оккупанты ворвались и в само медучреждение. Врачи, спасавшие жизнь женщины, вынуждены были отрезать ей палец. Затем Олесю эвакуировали во Львов.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля Вооруженные силы Украины освободили 28 населенных пунктов на Полесском и Северском направлениях. Часть из них были временно оккупированы еще с начала полномасштабного вторжения. Среди освобожденных населенных пунктов был и Демидов.

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