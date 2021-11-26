В сети показали последствия погрома.

В Киеве группа неизвестных молодчиков разгромила популярный бар "Хвылевый" на Подоле.

Нападавшие побили стекла и избили нескольких человек, пишет Telegram-канал vestnikpodil, публикуя фото и видео с места событий.

Судя по стикерам, которые оставили после себя молодчики, они принадлежат к ультраправой организации.

"Нападали три человека с баллонами со слезоточивым газом и телескопическими дубинками. Избили двух парней с охраны и прорвались уже во двор. За ними забежало ещё человек 15-20", – говорится в одном из сообщений.

На одном из опубликованных видео видно, как несколько работников бара изнутри держат дверь, чтобы нападавшие не ворвались.

На другом – около 15 молодых людей выбегают со двора, где находится заведение, и некоторые из них на русском языке кричат: "Слава Киевской Руси!".

Совладелец бара Юрий Погребняк рассказал УНИАН, что сейчас на месте работает полиция. Он добавил, что на летней площадке заведения испортили мебель, побили окна заведения и стеклянную дверь.

Ранее сообщалось, как в Киеве группа молодчиков разгромила кафе на "Позняках". За совершенное им грозило от 4 до 8 лет лишения свободы.

Автор: Катерина Шварц