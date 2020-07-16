На Львовщине ураган повалил дерево: погиб мужчина

Инцидент произошел, когда мужчина расчищал лес после урагана.

На Львовщине сломанное в результате урагана дерево смертельно травмировало 26-летнего местного жителя.

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Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Отмечается, что 15 июля около полудня в Жолковское отделение полиции поступило сообщение о том, что в лесу недалеко от села Гийче во время расчистки лесосеки после урагана погиб 26-летний местный житель.

Как предварительно установили правоохранители, на мужчину упала сломанная ветром сосна, причинив ему телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия.

По факту следователи Жолковского отделения полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

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