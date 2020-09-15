Консул Украины оказывает помощь родным украинца, который утонул в море.

В Министерстве иностранных дел подтвердили, что в Болгарии на черноморском курорте Солнечный берег утонул украинский турист.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.

"По сообщению посольства Украины в Болгарии, 11 сентября 2020 года на местном курорте Солнечный берег утонул гражданин Украины. По факту гибели нашего соотечественника местными правоохранительными органами открыто досудебное производство. Консул находится в контакте с родными погибшего, которым оказывается необходимая консульско-правовая помощь по этому делу", - заявили в МИД.

Ранее болгарский портал News.bg со ссылкой на полицию сообщил, что в Болгарии на черноморском курорте Солнечный берег утонул 31-летний украинец.

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Автор: Виталий Саенко