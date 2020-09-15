В Министерстве иностранных дел подтвердили, что в Болгарии на черноморском курорте Солнечный берег утонул украинский турист.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.
"По сообщению посольства Украины в Болгарии, 11 сентября 2020 года на местном курорте Солнечный берег утонул гражданин Украины. По факту гибели нашего соотечественника местными правоохранительными органами открыто досудебное производство. Консул находится в контакте с родными погибшего, которым оказывается необходимая консульско-правовая помощь по этому делу", - заявили в МИД.
Ранее болгарский портал News.bg со ссылкой на полицию сообщил, что в Болгарии на черноморском курорте Солнечный берег утонул 31-летний украинец.
Читайте такжеВ Запорожской области в пруду утонули две девочки
Вас також можуть зацікавити новини:
- У Кривому Розі чоловік загинув, рятуючи онуку від смерті
- Рятував дітей: на Херсонщині потонув поліцейський
- В Києві восьмирічний хлопчик втопився у басейні розважального комплексу
- "Жахливе видовище": спливли моторошні подробиці загибелі на воді подружньої пари в Одеській області
- На Вінничині потонули два семирічних хлопчики
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram