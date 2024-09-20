Военные говорят, что имеют собственные методы, когда полиция не справляется.

Военнослужащие поймали двух мужчин, которые пытались поджечь военные автомобили. Об этом сообщается в Телеграм-канале "Разведка Ноем".

На опубликованном видео видно, как двое мужчин сидят на земле возле авто оливкового военного цвета, а рядом можно заметить канистру, вероятно, с бензином, зажигалку и спички. Также в кадре присутствует мужчина в военном камуфляже, который стоит над вероятными поджигателями.

"Что же, мальчики, доигрались? Будем ли еще машины поджигать? Поедем, может, ямы покопаем?" - обращается он к мужчинам на земле.

В текстовом комментарии к видео сообщается, что военные неделю дежурили возле авто "вместо адекватного отпуска". Это, в конце концов, принесло свои результаты.

Отмечается, что пойманные мужчины "не хотели работать", а "хотели легких денег", поэтому охотно согласились за деньги сжечь авто военных. Теперь горе-поджигателям придется провести на фронте следующие 3 месяца в качестве наказания.

"Ребята едут выполнять боевые задачи. Абсолютно бесплатно. Никто их не будет унижать, не будет трогать или пытаться специально убить. Нет! Мы хотим, чтобы они на себе почувствовали, что такое военная жизнь, что такое окоп и что такое война. Обещаем кормить, [нагружать] большим количеством работы", - говорится в сообщении.

Также авторы сообщения предупреждают, что этот успешный опыт охоты на поджигателей авто "с радостью переняли" другие военнослужащие, поэтому "подобные акции обязательно будут неоднократными".

Проблема поджогов военных автомобилей

Как писал УНИАН, этим летом массовый характер приобрели поджоги автомобилей, которые используют в тылу военные и волонтеры. По данным полиции, с начала года в Украине зафиксировали более 200 поджогов автомобилей военных. Поджигателей вербуют неизвестные, вероятно, россияне, через Телеграмм. Часто поджигателями становятся подростки, падкие на "легкие" деньги.

Показательно, что россияне чаще всего обманывают исполнителей и не выплачивают им деньги, обещанные за поджог автомобилей.

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