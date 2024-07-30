В Третьей штурмовой заявили, что задержанным "повезло".

Подозреваемые в поджогах автомобилей военнослужащего и волонтеров в пригороде Киева 29 июля задержаны. Ими оказались сожители из Черкасской области, проживающие в селе Петропавловская Борщаговка.

Как сообщили в Национальной полиции Украины, в совершении поджогов подозревается пара молодых людей - 25-летний парень и 20-летняя девушка, их причастность установили оперативники уголовного розыска и СБУ

"В результате спецоперации стражей порядка фигуранты были задержаны. Сожители искали работу и нашли в одном из мессенджеров, как заработать "легкие" деньги, - говорится в сообщении. - Фигуранты не получили деньги, на которые рассчитывали – куратор переслал только часть и пообещал другое заплатить позже".

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Злоумышленникам грозит до восьми лет тюрьмы.

Поджог авто Третьей штурмовой

Напомним, ранее сообщалось, что среди сожженных автомобилей было медицинское эвакуационное авто Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр).

Задержание прокомментировал майор ВСУ, заместитель командира бригады Максим Жорин.

"Думаю, все понимают, что им очень повезло. Контингент этих умственно отсталых найти не так сложно - поэтому лучше о таком "заработке" не думать. Потому что другие дебилы, которые захотят заработать пару тысяч, могут попасть совсем в другую ситуацию", - отметил он.

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