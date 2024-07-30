В Одессе поймали шестерых местных жителей, причастных к поджогам пятнадцати авто ВСУ. На Ивано-Франковщине проводятся следственные действия по поджогу автомобиля военнослужащего. В Киеве неизвестные сожгли эвакуационное авто 3-й штурмовой бригады... Это - лишь несколько историй из информационного потока.

Поджигателями в таких ситуациях, в основном, выступают люди, которые в каких-то Телеграмм-каналах о чем-то с кем-то договорились, и сделали, что сделали, за какие-то деньги. То есть, те, кто берется за такую "работу" на этом зарабатывают, а не речь идет о каких-то идейных моментах. Они, если и есть, то крайне редко имеют место в таких историях. Почему? Потому что, как правило, люди, которые являются гражданами Украины, но поддерживают государство-агрессора, выбирают другие пути доказательства своей позиции. Например, какую-то коммуникацию в СМИ.

А это - просто такое поветрие. И оно связано именно с деньгами, с желанием заработать "легкие деньги".

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Конечно, нельзя исключать в таких историях российский след. Частично здесь есть ИПСО, частично - попытки расшатывать ситуацию, в определенной степени противопоставлять друг другу разные слои населения в Украине, вызвать негативные эмоции по отношению к украинским военным.

Те, кто берется за такую "работу" на этом зарабатывают, а не речь идет о каких-то идейных моментах

Обратите внимание, иногда такие истории подаются "под соусом" сопротивления так называемой незаконной мобилизации. Однако это типа "сопротивление" - попытка получить некую индульгенцию для людей, которые это делают. Причем, делают за деньги. Ведь, если посмотреть на случаи поджогов, которые дошли до рассмотрения в судах, то ни о каких "внутренних переживаниях" обвиняемых речь не идет. Это лишь заработок, который осуществляется таким образом.

Поэтому стоит говорить, что первоочередное для поджигателей - это деньги, а все остальные "оправдания" - для собственного успокоения.

Конечно, с этим всем нужно что-то делать. Правоохранительные органы, пожалуй, должны признать, что такие поджоги - спланированные акции, ведь это происходит по всей стране. Стоит думать, что делать с этими сетями поджигателей, как с ними бороться и, собственно, не допускать подобных инцидентов в будущем.

Я прекрасно понимаю эмоции военных (один из комбатов 3-й штурмовой бригады назвал поджигателей, уничтоживших в Киеве медевак бригады, приобретенный на деньги украинцев, "колорадскими жуками", которых надо травить; и предупредил, что таких лиц военные будут расстреливать на месте преступления). Когда бойцы с фронта приезжают в города, речь крайне редко идет об отпуске. Как правило, это люди, делегированные военными частями для решения каких-то вопросов. То есть, они едут к центральному командованию, или на какие-то закупки... Однако в ситуации с поджогом их автомобилей преступниками, нужен не самосуд.

Правоохранительные органы должны признать, что такие поджоги - спланированные акции, ведь это происходит по всей стране.

Нужны задержания, честный суд и максимальные наказания (сейчас максимальная санкция - восемь лет лишения свободы). Потому что речь идет не только о поджоге, но и о нанесении ущерба Вооруженным силам Украины. То есть, о моментах, связанных с национальной безопасностью и обороной.

И, безусловно, нужно вести разъяснительную работу. Объяснять людям, которые ищут такого "легкого" заработка, что они бессознательно становятся партнерами Российской Федерации, которая их тут же начинает бомбить. То есть, с одной стороны, враг за копейки подстрекает некоторых украинцев на преступления такого рода, а с другой - их же убивает.

Игорь Рейтерович, кандидат политических наук, политолог