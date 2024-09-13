Все поджоги совершаются исключительно по заказу российских агентов.

С начала года в Украине зафиксировали более 200 поджогов автомобилей военных.

Об этом сказала пресс-секретарь Нацполиции Елена Бережная. По ее словам, все поджоги совершаются исключительно по заказу российских агентов.

"Сегодня правоохранители задержали в Одесской области еще четырех поджигателей, среди них - трое несовершеннолетних. Все они искали "легкого заработка" в Telegram-каналах", - отметила она.

Видео дня

Бережная уточнила, что в целом поджигатели уничтожили шесть служебных автомобилей украинских защитников, но так и не получили обещанных денег. Зато теперь им грозит от восьми до десяти лет тюрьмы.

Поджоги автомобилей военных

В последнее время в Украине прокатилась волна поджогов автомобилей, принадлежащих военным. Так, например, в конце июля в Киеве неизвестные подожгли медицинское эвакуационное авто 3-й Отдельной штурмовой бригады ВСУ."Утром мы получили сообщение, что машина, которая ожидала ремонта в Киеве, была найдена сожженной, а на видеофиксации зарегистрировано три человека, которые ее сначала облили жидкостью, а затем подожгли", - написала руководитель медслужбы 3-й ОШБр Виктория Ковач.

А в ночь на 8 сентября неизвестные сожгли в Днепре автомобиль главы патронатной службы 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Алины Карнауховой, которая в то время находилась в городе в командировке.

Вас также могут заинтересовать новости: