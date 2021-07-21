Прокуратура просит суд применить к мужчине принудительное лечение.

Обвиняемого в поджоге магазина "Эпицентр" в Первомайске Николаевской области поместили в психиатрическое учреждение, прокуратура просит суд применить к нему принудительное лечение.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

Отмечается, что в суд направлено ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 37-летнего жителя Первомайска, который обвиняется в поджоге магазина "Эпицентр" и в законченном покушении на умышленное убийство двух или более лиц (ч. 2 ст. 194 и ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

По данным следствия, 2 февраля около 12:30 час злоумышленник прибыл в "Эпицентр" и с целью уничтожения магазина в отделе, где продаются лакокрасочные материалы, взял бутылку растворителя "Уайт-спирит", снял крышку и облил ею другие коробки с этим средством. После чего с помощью зажигалки поджег бутылку и бросил ее на прилавок.

Огнем было уничтожено около 4 тыс. кв. м из общей площади помещения магазина и товар, который там находился.

После совершения поджога противоправные действия злоумышленника заметили охранники магазина и попытались его задержать. В ходе задержания он оказал сопротивление и нанес удары острой частью топора двум охранникам.

В прокуратуре добавили, что сейчас злоумышленник помещен в психиатрическое учреждение с усиленным режимом надзора.

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Поджог "Эпицентра" в Первомайске

Как сообщал УНИАН, 2 февраля в городе Первомайск Николаевской области произошел масштабный пожар в торговом центре "эпицентр".

Полиция задержала 37-летнего подозреваемого в поджоге магазина. Он также ранил топором двух охранников центра.

Правоохранители сообщили ему о подозрении в умышленном уничтожении имущества (ч. 2 ст. 194 УК) и покушении на убийство нескольких лиц (ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 УКУ).

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Автор: Светлана Макринская