Подозреваемому грозит штраф или даже арест.

Пьяный 19-летний парень на Волыни надругался над государственным флагом Украины. Инцидент произошел на железнодорожной станции "Горохов".

Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

Парень повредил флагшток, разорвал флаг и потоптался по нему. Подозреваемому грозит штраф от 17 до 68 000 гривен или арест до полугода, или до трех лет лишения свободы.

"В действиях мужчины усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 338 (Надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в сообщении.

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Правоохранители выясняют все обстоятельства и устанавливает свидетелей происшествия.

Как ранее сообщал УНИАН, в Полтаве неизвестные сорвали государственный флаг Украины с могилы погибшего ветерана АТО. Позже флаг нашли. Его злоумышленники принесли на авторынок.

"Эти сволочи были пьяные, размахивали флагом (замечаний им никто не сделал), через некоторое время они его оставили и ушли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Флаг забрал домой один из молодых предпринимателей.

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Автор: Анастасия Горбачева