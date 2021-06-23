21 июня в селе Белогородка под Киевом в 5-этажном доме произошел взрыв, вызвавший пожар.

Подозреваемый в убийстве и поджоге квартиры в Белогородке сотрудничает со следствием.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

"Подозреваемое лицо задержано, оно начало сотрудничество со следствием", - сказал он.

При этом Геращенко добавил, что мужчине должны объявить о подозрении по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса «убийство при обстоятельствах, отягчающих наказание».

Читайте такжеНа Киевском море нашли тело ребенка, пропавшего с отцомПо словам заместителя главы МВД, задержанному, в случае доказательства вины, грозит пожизненное лишение свободы.

21 июня в селе Белогородка под Киевом произошел взрыв в 5-этажном доме. Двое пострадавших были госпитализированы, из них один ребенок 2008 года рождения; 6 человек после осмотра врачами отказались от госпитализации. В доме повреждены 12 квартир.

22 июня начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов заявил, что пожар в Белогородке устроил мужчина, чтобы скрыть убийство.

По его словам, в квартире, где произошел пожар, был обнаружен труп мужчины. По результатам обследования судмедэкспертами установлено, что он умер не от пожара, а в результате нанесения ему тяжких телесных повреждений - у него перерезано горло, есть три удара в грудь ножом, вырезаны сердце и часть легких.

Также Небытов сообщил, что оперативники уголовного розыска совместно с криминальной полицией установили и задержали мужчину, который "обоснованно подозревается в совершении этого убийства".

Следствие установило, что моряк, 1978 года рождения, проживающий неподалеку, пришел в дом, чтобы устроить пожар для сокрытия совершенного преступления. Семья с этим мужчиной не проживает, его родные сейчас находятся в Севастополе.

Правоохранители задержали мужчину, он находится под стражей в изоляторе временного содержания.

Следователи собирают доказательную базу для объявления ему подозрения в умышленном убийстве и уничтожении имущества опасным способом.

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Автор: Надя Пришляк