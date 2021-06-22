Подозреваемый в жестоком убийстве и поджоге задержан.

Пожар, произошедший в результате взрыва в 5-этажном доме в селе Белогородка Киевской области, устроил мужчина, чтобы замаскировать убийство.

Об этом в переданном УНИАН видеокомментарии сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

По его словам, в квартире, где произошел пожар, был обнаружен труп мужчины. "По результатам его обследования судебно-медицинскими экспертами установлено, что он умер не от пожара, а в результате нанесения ему тяжких телесных повреждений — у него перерезано горло, три удара в грудь ножом, есть вырезанное сердце и часть легких", - рассказал Небытов.

Также он сообщил, что "оперативники уголовного розыска совместно с криминальной полицией установили и задержали лицо, которое обоснованно подозревается в совершении этого убийства".

Следствие установило, что вчера моряк, 1978 года рождения, который проживает неподалеку, пришел к дому, чтобы устроить пожар для сокрытия совершенного преступления. Семья с этим мужчиной не проживает, его родные сейчас находятся в Севастополе.

Правоохранители задержали мужчину по статье 208 Уголовного процессуального кодекса, сейчас он находится под стражей в изоляторе временного содержания.

Следователи собирают доказательную базу для объявления ему подозрения по двум статьям Уголовного кодекса, а именно умышленное убийство и уничтожение имущества опасным способом.

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Взрыв под Киевом: что произошло

Как сообщал УНИАН, 21 июня в селе Белогородка под Киевом в результате взрыва в 5-этажном доме пострадали 8 человек.

Взрыв с последующим горением произошел в 13:20 в квартире на третьем этаже. Пожар распространился на четвертый, пятый этажи и кровлю. Разрушений несущих конструкций нет, в квартире разрушены окна. Также в результате пожара пострадали восемь квартир на пятом этаже и по две квартиры на четвертом и третьем этажах.

Спасатели вывели на улицу 40 человек.

Два человека были госпитализированы, из них один ребенок 2008 года рождения; 6 человек после осмотра врачами отказались от госпитализации.

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Бучанской райгосадминистрации на внеочередном заседании квалифицировала пожар как чрезвычайную ситуацию местного уровня.

Ранее СМИ сообщили, что в результате взрыва погиб 47-летний ветеран АТО Сергей Леонидович Борисевич.

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Автор: Надя Пришляк