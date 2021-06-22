На месте работают спасатели.

В Киеве вспыхнула пожар в многоэтажке - загорелся кондиционер.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook, публикуя видео с места происшествия.

"Такое пекло, что даже кондиционеры не могут справиться. Только что с Копылевской, 12б, поступил вызов о пожаре. Предварительно видно, что в одной из квартир в многоквартирном доме произошел пожар - горит кондиционер", - говорится в публикации.

На место прибыли спасатели ГСЧС, продолжается тушение.

Как сообщал УНИАН, завтра, 23 июня, в Киеве будет жарко. Столбики термометров поднимутся до +34 градусов. Весь день в столице будет небольшая облачность, без осадков. Ветер в течение дня изменит свое направление с северо-восточного на южное и будет дуть со скоростью до 4,3 м/с.

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Автор: Юрий Годован