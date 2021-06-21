Спасатели продолжают ликвидировать пожар.

В селе Белогородка под Киевом в результате взрыва в многоэтажке пострадали 8 человек, из которых один ребенок.

Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), взрыв с последующим горением произошел в 13:20 в пятиэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже.

Читайте такжеВ Ривне мужчина выпал из окна 7-го этажа на автомобиль "скорой"Двое госпитализированы, из них один ребенок 2008 года рождения, и 6 человек пострадали, которые после осмотра врачами от госпитализации отказались.

Подразделениями ГСЧС выведены на свежий воздух 40 человек.

Пожар распространился на 4, 5 этажи и кровлю. Разрушений несущих конструкций нет, в квартире разбиты окна.

От ГСЧС привлечено 53 человек личного состава и 12 единиц техники.

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Автор: Виктория Токарева