Инцидент произошел на проспекте Бажана.

В столице велосипедист решил проучить таксиста за грубое нарушение правил дорожного движения.

На столичном проспекте Бажана водитель, объезжая пробку из-за ремонта Южного моста, выехал на тротуар и велодорожку. Соответствующее видео опубликовал Телеграм-канал "Киев оперативный".

"Упоротый таксист Uklon на Peugeot решил объехать пробку по тротуару, но попал на принципиального парня", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, что велосипедист заблокировал нарушителя на месте, не давая ему проехать. Он также с кем-то говорит по телефону. Возможно, вызывает на место инцидента полицейских.

Как сообщал УНИАН, накануне в Киеве очередной водитель маршрутного такси отметился грубым нарушением правил дорожного движения. Для объезда пробки на улице Привокзальной он выехал на встречную полосу, где находился мусоровоз. В итоге второму пришлось уступать дорогу маршрутке.

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Автор: Юрий Годован