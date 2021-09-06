С инцидентом будут разбираться харьковские правоохранители.

В центре Харькова трое молодых людей, находившихся в состоянии алкогольно-наркотического опьянения, напали на водителя трактора коммунальных служб города.

Об этом сообщается на странице СКП "Харьковзеленстрой" в Facebook.

Инцидент произошел утром в городском саду имени Шевченко. Сначала хулиганы попытались "сделать заплыв" в озере, однако охрана попросила их покинуть сад. Те в ответ начали провоцировать охранников на драку.

"После долгих ожиданий молодые люди все же решили выйти за территорию сада и это еще не конец. На пути ребят стоял многофункциональный трактор "Авант" с которого под высоким давлением водой мыли скамьи. Читайте такжеВ Одессе агрессивные клиенты избили кассира АТБ за просьбу надеть маски (фото)Один из фигурантов повести бросил связку ключей и разбил стекло в тракторе, а дальше как "обезьяна" запрыгнув на трактор, сбил ногой сигнальный оранжевый фонарь. Не успев выйти из трактора, водителю сразу же прилетел удар в ухо. К счастью охрана среагировала очень быстро и смогла нейтрализовать нападавших. И наконец приехала полиция. Преступники арестованы! Заявления написаны! Ждем решения следствия, суда и наконец приговор!",- говорится в заметке.

Местные СМИ уже обнародовали видео инцидента.

Как сообщал УНИАН, ранее на Херсонщине родители избили заместителя директора лицея: педагог потеряла сознание.

Автор: Юрий Годован