Под Житомиром избили нардепа – СМИ
На автозаправке возле села Заречаны Житомирского района избили народного депутата от политической партии «Слуга Народа» Юрия Заславского.
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Об этом со ссылкой на источники сообщил местный сайт «Житомир.info». Информацию журналистам подтвердили в полиции.
Отмечается, что на заправке произошла драка между двумя мужчинами, во время которой один из ее участников потерял сознание и упал на землю. Пострадавшим оказался Заславский. Мужчина получил травмы - ссадины и царапины лица, от госпитализации отказался, но получил направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы по месту жительства.
Заславский стал народным депутатом по списку "Слуги народа", там он был 118-м. Парламентарий родом из Хмельницкого.
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