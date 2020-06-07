Под Житомиром избили нардепа – СМИ

Депутат получил ссадины и царапины лица.

На автозаправке возле села Заречаны Житомирского района избили народного депутата от политической партии «Слуга Народа» Юрия Заславского.

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Об этом со ссылкой на источники сообщил местный сайт «Житомир.info». Информацию журналистам подтвердили в полиции.

Отмечается, что на заправке произошла драка между двумя мужчинами, во время которой один из ее участников потерял сознание и упал на землю. Пострадавшим оказался Заславский. Мужчина получил травмы - ссадины и царапины лица, от госпитализации отказался, но получил направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы по месту жительства.

Заславский стал народным депутатом по списку "Слуги народа", там он был 118-м. Парламентарий родом из Хмельницкого.

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