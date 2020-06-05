На Львовщине мужчина проказничал в ТРЦ и избил копа

Следователи открыли производство по статьям о хулиганстве и насилии в отношении правоохранителя.

Во Львовской области полиция задержала мужчину, который неадекватно себя вел в ТРЦ: ругал работников и разбрасывал товар с полок.

Об этом сообщает областная полиция.

Полицейские приехали на вызов и успокоили мужчину на месте. Хулиганом оказался 28-летний житель Тернопольщины.

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Однако во время разговора с правоохранителей мужчина неожиданно напал на одного из них, ударив несколько раз.

Следователи открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) УКУ. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей, – до 5 лет лишения свободы.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Как сообщал УНИАН, возле Верховной Рады предприниматель из Новой Каховки пытался совершить самосожжение, протестуя против произвола полиции.

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