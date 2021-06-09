Злоумышленник задержан, ему объявили о подозрении.

В результате взрыва на проспекте Гагарина в Харькове поздно вечером 8 июня в медицинские учреждения с повреждениями различной степени тяжести доставили пятерых пострадавших, в том числе двоих подростков 16 и 17 лет.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

До этого речь шла о трех пострадавших.

Отмечается, что информация об инциденте в полицию поступила в 21:53 от прохожего.

«Установлено, что между компанией молодежи и 29-летним мужчиной произошел конфликт, во время которого он бросил гранату РГД-5. В результате взрыва гранаты пострадали пять человек от 16 до 33 лет. Все пострадавшие с осколочными ранениями доставлены в медицинские учреждения Харькова», – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ сети показали видео вечернего взрыва в ХарьковеВещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

Следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему объявили о подозрении в совершении преступлений. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Взрыв в Харькове 8 июня: подробности

Вечером 8 июня в Харькове прогремел взрыв на проспекте Гагарина. Изначально сообщалось, что ранены три человека.

В пресс-службе полиции подтвердили информацию о взрыве и сообщили, что злоумышленника задержали.

Местные СМИ писали, что в момент взрыва рядом находился ребёнок. Он испугался и убежал.

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Автор: Катерина Шварц