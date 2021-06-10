Суд избрал для злоумышленника меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

Червонозаводский районный суд Харькова избрал в отношении 29-летнего мужчины, который бросил гранату в компанию молодых людей, меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Отмечается, что сегодня постановлением судьи избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога мужчине, который подозревается в покушении на убийство при отягчающих обстоятельствах и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 7 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что между компанией молодых людей и 29-летним мужчиной возник конфликт, в ходе которого он достал из кармана гранату РГД-5, сорвал чеку и бросил им под ноги.

Читайте такжеБили и издевались: в Луганской области банда боевиков грабила и похищала людей«В результате взрыва пострадали пять человек, из них двое подростков 16 и 17 лет, двое 18-летних юношей и 33-летний мужчина», - говорится в сообщении.

Пострадавших с осколочными ранениями доставили в больницу.

Мужчина был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и ему сообщено о подозрении.

Взрыв в Харькове

Вечером 8 июня в Харькове мужчина бросил гранату в компанию молодежи, в результате взрыва пострадали пять человек, в том числе двое подростков 16 и 17 лет.

Всех пострадавших с осколочными ранениями доставили в медицинские учреждения. Правонарушителя задержали.

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Автор: Светлана Макринская