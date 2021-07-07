Под посольством Беларуси в Киеве неизвестные забрызгали газом сторонников Александра Лукашенко.
Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Киев сейчас.
На записи видно, что к десятку человек, стоявших на проезжей части напротив посольства Беларуси, подбежали несколько человек в черном и забрызгали газом. По всей видимости, они пытались забрать у них национальные флаги.
Среди сторонников Лукашенко были люди пожилого возраста. Один из них после атаки газом начал кричать: "Мои глаза!".
Что там делал мужчина с флагом Кубы - неизвестно.
Напомним, сегодня стало известно, что Кабинет министров принял решение о внесении на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим лицам Республики Беларусь.
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