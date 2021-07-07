Кабинет министров принял решение о внесении на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим лицам Республики Беларусь.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение принято во время сегодняшнего заседания правительства.
Решение принято без обсуждения и будет вынесено на рассмотрение СНБО в течение месяца. Санкции предлагается применить на три года.
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28 мая заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что во внешнеполитическом ведомстве подготовили для СНБО санкционные предложения против представителей режима Александра Лукашенко в Беларуси.
Речь идет, прежде всего, о тех представителях белорусского режима, которые принимали участие в фальсификациях выборов или были привлечены к репрессиям против мирных граждан.
Протесты всколыхнули города Беларуси еще летом 2020 после якобы победы Александра Лукашенко на президентских выборах.
Граждане обвиняли власть в фальсификации подсчета голосов и настаивали на повторном подсчете. После жестких задержаний, многочисленных забастовок на заводах и убийств отдельных митингующих Лукашенко удалось подавить протестное движение, однако политические преследования в стране продолжаются до сих пор.
Ряд стран мира выразили решительный протест против политики Лукашенко и не признали за ним статус президента, в том числе и Украина. В течение года против государственного аппарата республики Запад ввел санкции.
23 мая в аэропорту Минска незаконно посадили пассажирский самолет, на борту которого находился основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его после приземления задержали белорусские силовики. Это спровоцировало обсуждение в ЕС введения нового пакета санкций против страны.
С начала политического кризиса в Беларуси между Минском и Киевом отношения заметно ухудшились.
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