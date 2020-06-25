Под Мюнхеном поляки избили украинских дальнобойщиков за отказ пить водку

Злоумышленников задержали, сейчас они находятся под стражей

В пригороде немецкого Мюнхена двух украинских дальнобойщиков избили коллеги из Польши.

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Как сообщает ТСН, ссылаясь на Süddeutsche Zeitung, конфликт произошел после того, как мужчины отказались выпить с иностранцами водки. Украинцы получили травмы разной степени тяжести, один из пострадавших госпитализирован.

Отмечается, что 40-летний поляк во время отдыха обратился к двум дальнобойщикам из Украины 47 и 60 лет с предложением выпить. Получив отказ он разозлился и напал на мужчин с железным прутом.

Украинцам удалось добраться до своих автомобилей, однако, на помощь поляку пришел его приятель. Вместе нападавшие вытащили из кабины одного из водителей, которого избили ногами и попытались задушить полотенцем.

Злоумышленников задержали, сейчас они находятся под стражей. Предварительно, во время инцидента нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в Одесской области будут судить двух полицейских, которые избили человека.

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