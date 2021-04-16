Женщину в итоге задержали / скриншот
Под Киевом в Софиевской Борщаговке женщина по непонятным причинам напала на полицейского, нанеся ему травмы метлой.
Соответствующее видео появилось на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
"Неизвестно чем именно эта дама так возмутилась на правоохранителя, но под ее рукой оказалась метла, которой она воспользовалась не по назначению. Врачи диагностировали у полицейского сотрясение мозга и гематому", - говорится в сообщении.
В итоге женщину задержали. По факту начато уголовное производство по статье 345 Уголовного кодекса
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