У правоохранителя диагностировали сотрясение мозга и гематому.

Под Киевом в Софиевской Борщаговке женщина по непонятным причинам напала на полицейского, нанеся ему травмы метлой.

Соответствующее видео появилось на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Неизвестно чем именно эта дама так возмутилась на правоохранителя, но под ее рукой оказалась метла, которой она воспользовалась не по назначению. Врачи диагностировали у полицейского сотрясение мозга и гематому", - говорится в сообщении.

В итоге женщину задержали. По факту начато уголовное производство по статье 345 Уголовного кодекса

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Автор: Юрий Годован