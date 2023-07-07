Юрист Богдан Кушнир в таких случаях советует записывать все происходящее на видео.

В Ирпене водитель такси набросился на свою пассажирку, потому что ему показалось, что девушка слишком сильно захлопнула дверцу его машины. Как защитить себя и свои права в подобной ситуации и что теперь "светит" водителю за неприемлемое поведение, говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

Видео, на котором мужчина бьет по лицу хрупкую девушку, возмутило сеть. Его опубликовала у себя на странице сама пострадавшая, девушку зовут Даша и живет она в Одессе. Под видеозаписью девушка описала всю историю, которая произошла в Ирпене.

Даша пишет, что ехала в такси с подругой, и конфликт с таксистом начался еще в салоне авто. "Приехав на точку, я начала выходить из такси, за мной к дверце пододвигалась и моя подруга. Он схватил ее за руку и притянул вперед", - написала она.

Когда одесситка возмутилась и попросила у водителя отпустить подругу, тот возразил, мол, девушки не оплатили поездку. Несмотря на агрессивное поведение водителя, девушки извинились, потому что думали, что оплата прошла автоматически картой через приложение, и заплатили таксисту наличными.

"Он дает мне сдачу, сидя в машине. Я ее пересчитываю в шоке и выхожу из машины. Вслед за мной моя подруга, которую водитель схватил за руку", - добавила девушка.

Вместо того, чтобы сделать замечание относительно импульсивного стука дверцей авто, водитель вышел вслед за подругами и ударил одну из них. В тот момент, как пишет Даша, несмотря на боль от удара, она не растерялась и начала защищаться от обидчика.

Так есть ли алгоритм действий, которому стоит следовать, если таксист ведет себя неадекватно? Юрист Богдан Кушнир советует записывать все происходящее на видео. А если конфликт со слов переходит, как в этой истории, в избиение, стоит сразу на место вызвать полицию. Это и сделала героиня сюжета, но водитель, получив на люлей за свое агрессивное поведение, сел в машину и скрылся с места происшествия.

Богдан Кушнир говорит: к сожалению, служба такси никак не может наказать водителя, потому что официально он у них не работает.

Инциденты с таксистами в Киеве и в Одессе

Ранее в Киеве водитель одного из популярных сервисов такси убеждал пассажиров, что Украины "не существует". Фрагмент пропагандистского монолога таксиста опубликовал спортсмен Александр Микитенко.

А в Одессе обнаружили таксиста, который рассказывал пассажирам о "гениальности" российского президента Владимира Путина и выражал поддержку военному вторжению РФ в Украину.

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