Фрагмент разговора удалось записать на аудио.

В Киеве водитель одного из популярных сервисов такси убеждает пассажиров, что Украины "не существует".

Фрагмент пропагандистского монолога таксиста опубликовал в своем Instagram спортсмен Александр Микитенко.

По его словам, он вызвал такси для родителей своей девушки через сервис Bolt. Через несколько минут прибыл водитель Дмитрий. Во время поездки водитель вдруг начал разговор о политике, а потом и вовсе заявил, что "Украины не существует". Часть разговора пассажирам удалось записать на аудио.

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"Историк-водитель начал рассказывать очень и очень интересные вещи о том что, "Украина - это транзитная зона между Европой и Россией", и много других интересных вещей. К сожалению многие факты из этого очень длинного и "увлекательного" монолога задокументировать не удалось, но удалось записать на аудиозапись апогей всего монолога, где четко сказано "Украина - это не государства, нет такого государства", а также "как такового государства нет", - рассказал Александр.

Фрагмент аудио действительно подтверждает слова Александра. Спортсмен просит огласки и требует реакции от сервиса, который взял на работу такого водителя.

Инциденты с "ватниками"

Подобные инциденты, к сожалению, иногда случаются в Украине. Недавно в Одессе обнаружили таксиста, который рассказывал пассажирам о "гениальности" российского президента Владимира Путина и выражал поддержку военному вторжению РФ в Украину.

"Зашкваривается" и молодежь. Например, 21-летняя украинка в ноябре заявила, что родиться в Украине-ее самая большая ошибка. В то же время Россию она очень любит, и язык страны-оккупанта ей дается лучше, чем украинский. А в Ивано-Франковске другая "ватница", заявила, что Россия точно одержит победу та объяснила, что просто "думает реалистично".

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