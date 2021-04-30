В Броварском районе 49-летний внук изнасиловал свою бабушку.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Как сообщается, на спецлинию «102» поступило сообщение, что в селе Гоголев Броварского района 49-летний внук изнасиловал свою 91-летнюю бабушку.

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Правоохранители задержали злоумышленника. Как выяснилось, в тот вечер мужчина с товарищем употреблял спиртные напитки, после чего пошел в комнату к бабушке и изнасиловал ее.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Сегодня подозреваемому определена мера пресечения - содержание под стражей в течение 60 суток.

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Автор: Екатерина Лиманская