Злоумышленника задержали, ему сообщили о подозрении.

В Белой Церкви Киевской области 58-летний пьяный мужчина повалил 14-летнюю девочку посреди улицы и начал ее душить.

Читайте такжеНа Закарпатье группа ромов жестоко избила участника АТО: детали инцидента и фотоОб этом сообщает Белоцерковское районное управление полиции.

"Во время медицинского освидетельствования содержание алкоголя в крови злоумышленника составило 1,37 промилле. Злоумышленник не смог объяснить полицейским свою спонтанную агрессию к случайной прохожей", – говорится в сообщении.

Потерпевшая рассказала, что слышала как мужчина ссорился со своей спутницей, когда проходила мимо них.

Во время досудебного расследования психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым и психически здоровым. С девочкой все в порядке, медики ее осмотрели и отпустили домой.

Злоумышленника задержали, ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство).

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Автор: Катерина Шварц