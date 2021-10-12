Чудом обошлось без жертв.

Под Киевом на Софиевской Борщаговке сегодня произошла стрельба, в результате которой едва не погибли по меньшей мере три человека.

Жуткое видео инцидента обнародовал Телеграм-канал "Киев Оперативный".

На нем видно, как мужчина в камуфляже сначала ходил по двору возле жилого дома, а когда из него вышла семья - попытался ее расстрелять. Это произошло в то время, когда мужчина и женщина с ребенком сели в машину. Неизвестный злоумышленник подошел вплотную к авто и выстрелил в сторону водителя. После этого он сразу скрылся.

По предварительной информации, в результате инцидента обошлось без жертв. Есть ли травмированные - не сообщается.

"Информация о происшествии уточняется", - говорится в сообщении.

Правоохранители Киевщины данный инцидент пока официально не комментировали.

Как сообщал УНИАН, ранее в центре Полтавы мужчина совершил стрельбу и похитил женщину.

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Автор: Юрий Годован