Под Киевом на Софиевской Борщаговке сегодня произошла стрельба, в результате которой едва не погибли по меньшей мере три человека.
Жуткое видео инцидента обнародовал Телеграм-канал "Киев Оперативный".
На нем видно, как мужчина в камуфляже сначала ходил по двору возле жилого дома, а когда из него вышла семья - попытался ее расстрелять. Это произошло в то время, когда мужчина и женщина с ребенком сели в машину. Неизвестный злоумышленник подошел вплотную к авто и выстрелил в сторону водителя. После этого он сразу скрылся.
По предварительной информации, в результате инцидента обошлось без жертв. Есть ли травмированные - не сообщается.
"Информация о происшествии уточняется", - говорится в сообщении.
Правоохранители Киевщины данный инцидент пока официально не комментировали.
Как сообщал УНИАН, ранее в центре Полтавы мужчина совершил стрельбу и похитил женщину.