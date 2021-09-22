В результате стрельбы в областном центре пострадал прохожий 1990 года рождения.

В центральной части Полтавы мужчина совершил стрельбу и похитил женщину.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавщины.

Автомобиль, на котором фигурант, 1987 года рождения, скрылся с места происшествия, силовики установили и задержали в Кременчуге. В салоне автомобиля, кроме преступника, находилась женщина, 1996 года рождения. Вероятно именно эту женщину он заставил сесть в транспортное средство в Полтаве.

Установлено, что в результате стрельбы в областном центре пострадал прохожий 1990 года рождения. Сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь.

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По данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия) и ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия.

Стрельба в Черкассах: что известно

В среду, 22 сентября, в Черкассах произошла стрельба в одном из общественных харчевен, в результате которой смертельно ранили одного из мужчин.

Злоумышленники скрылись с места происшествия на легковушке, транспорт нашли сожженным на выезде из города.

Правоохранители объявили план по перехвату злоумышленников. По словам свидетелей, нападавших было по меньшей мере трое. Все были одеты в одежду темного цвета и с надписями "СБУ".

По данным СМИ, убитым оказался местный "криминальный авторитет" Михаил Козлов. Мужчину неоднократно судили за тяжкие преступления, в том числе вымогательство.

Известно, что в кофейне, где произошла стрельба, Козлов часто встречался со своими партнерами.

Автор: Денис Прядко