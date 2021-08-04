Пока не сообщается, помог ли ему столь радикальный поступок.

В Волынской области 46-летний житель Гороховского района пытался странным образом "доказать" свою любовь жене для того, чтобы она не ехала на заработки за границу.

Как передает местное издание "Волинь", мужчина напился отравы от жуков. В тяжелом состоянии с отравлением его доставили в реанимационное отделение местной больницы. По данным СМИ, врачам удалось вернуть его к жизни.

Пока не сообщается, помог ли радикальный поступок пострадавшего достичь ему поставленной цели.

Как ранее сообщал УНИАН, в Ивано-Франковске подростки напились до потери сознания. Детей нашли на территории недостроенного детского сада. Им всего по 11 и 12 лет. Троих мальчиков госпитализировали, еще двоих родители самостоятельно приводили в чувство дома. Выяснилось, что они пили самогон, запивая его водой. Пока дети постепенно приходят в себя, их родители весь день провели на воспитательных беседах - сначала в школе, а потом и в полиции.

До этого на Сумщине полиция разоблачила мужчину, причастного к ряду краж и грабежей на территории города Конотоп. Правоохранители уже доказали причастность 23-летнего украинца к преступлениям. Сам конотопчанин использовал почти все методы конспирации: он притворялся женщиной, поджигал свой дом, но его все равно задержали.

Автор: Юрий Годован