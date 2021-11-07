Водителя не остановил запрещенный сигнал светофора.

Еще один киевский таксист допустил грубое нарушение правил дорожного движения, проехав на красный сигнал светофора.

Дерзкий инцидент произошел в самом центре столицы на улице Владимирской, под зданием Службы безопасности Украины. Таксист на Hyundai решил не обращать внимания на запрещенный сигнал и другие авто, поэтому уверенно поехал на "красный". Видео обнародовано на странице "Киев оперативный" в Facebook.

"Проезд на красный? Но это одно из самых меньших зол, на которые способны таксисты Uber...", - пишет автор публикации.

Судя по видео, правоохранителей во время нарушения инцидента рядом не оказалось, поэтому водитель спокойно завершил запрещенный маневр.

Подобное поведение столичных таксистов в последнее время - не редкость. На днях автомобиль такси ехал односторонней дорогой в противоположном направлении, а еще раньше водитель отличился странным поведением после совершения дорожной аварии.

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Автор: Виолетта Орлова