В случае оплаты проезда с использованием многофункциональной электронной карты "Муниципальная карта "Карта киевлянина" стоимость поездки составит 12 грн.

В Киеве новые тарифы на проезд в общественном транспорте запланировано ввести с начала нового года, в частности, при покупке разового билета придется заплатить 20 грн.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Киевской власти.

"По процедуре повышения тарифов сегодня начнутся общественные обсуждения в формате электронных консультаций, которые продлятся 15 дней. Установить новые тарифы запланировано с 01.01.2022 года", - говорится в сообщении.

"Одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) обойдется в 20 грн в случае приобретения разового билета. В случае оплаты проезда с использованием многофункциональной электронной карты "Муниципальная карта "Карта киевлянина" стоимость поездки составит 12 грн. Для пассажиров, которые покупают поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки в коммунальном транспорте будет составлять от 15 до 20 грн: 15 грн при покупке 50 поездок, 20 грн – при покупке 1-9 поездок", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПрогнозы неутешительные: эксперт сказал, что будет с ценами на подержанные автоТакже остается возможность покупки месячных проездных билетов со скидками.

"Одна поездка по проездному билету будет стоить от 14,20 грн в зависимости от типа проездного. Также остаются в обращении проездные билеты, которые используются с момента активации: на 24, 48 и 72 часа", - информируют в Киевской городской госадминистрации.

Городские власти уверяют, что льготы для всех социально уязвимых категорий населения будут сохранены.

По словам первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, сейчас киевляне имеют возможность купить заранее поездки по цене 6,50 грн и некоторое время пользоваться коммунальным транспортом по старым ценам.

Как объясняют рост тарифов в КГГА

Комментируя решение об увеличении тарифа, он отметил, что столица вынуждена сделать это, чтобы обеспечить стабильную работу коммунального общественного транспорта и безопасность перевозки пассажиров. Это связано со значительным ростом стоимости составляющих тарифа и, соответственно, экономически обоснованного тарифа.

По словам Поворозника, с момента последнего повышения тарифов в 2018 году существенно изменились факторы, на которые городская администрация не имеет влияния, в частности: минимальная заработная плата увеличилась на 74,6%, а средняя заработная плата в Киеве – на 54,3%; размер тарифа на электрическую энергию повысился на 84%; стоимость дизельного топлива увеличилась на 22,5%.

"При таких условиях и для замедления оттока кадров на предприятиях транспорта, для сохранения квалифицированных специалистов, повышения уровня их заработной платы, а также обеспечения выполнения полного комплекса регламентных работ: техническое обслуживание и ремонт подвижного состава, эскалаторов, тоннельных сооружений, трамвайных путей, контактно-кабельной сети и т. д., - город вынужден повысить тарифы на перевозки", - говорится в сообщении.

В КГГА напомнили, что, по расчетам КП "Киевпастранс", экономически обоснованный тариф в наземном транспорте сегодня составляет 22,30 грн. По расчетам КП "Киевский метрополитен", обоснованный тариф в метро – 22 грн.

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Автор: Инна Андалицкая