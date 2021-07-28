Пожилая женщина плавала в Тясмине, когда внезапно начала тонуть.

В Черкасской области спасатели вернули к жизни женщину, едва не утонувшую на реке Тясмин.

Об этом сообщили в Facebook-группе "Спасательная Станция Смела".

Инцидент произошел вечером 27 июля. Во время дежурства на центральном городском пляже в городе Смела сотрудница Госслужбы по чрезвычайным ситуациям заметила тонущую отдыхающую.

Читайте такжеТело утопленника в Одессе четыре часа пролежало на пляже среди загорающих туристов - СМИ (видео)Ею оказалась 73-летняя женщина. Когда ее доставили на берег, руководитель коммунальной водолазной поисковой группы Виктор Терновцев реанимировал утопленницу и в течение нескольких минут ее вернули к жизни.

Процесс спасения купальщицы попал на видео. Не рекомендуется к просмотру людям с уязвимой психикой:

Как утверждает спасатель, он не был уверен в том, что спасти женщину удастся. После этого ее госпитализировали - в больнице у нее диагностировали инсульт.

Напомним, на курорте в Одесской области на берег выбросило мертвого мужчину, который вместе с 13-летним сыном купался в море.

А вот на прошлой неделе в столице произошел курьез, который закончился благополучно - "утонувшая" женщина сама явилась искавшим ее спасателям.

Автор: Станислав Кожемякин