В Черкасской области спасатели вернули к жизни женщину, едва не утонувшую на реке Тясмин.
Об этом сообщили в Facebook-группе "Спасательная Станция Смела".
Инцидент произошел вечером 27 июля. Во время дежурства на центральном городском пляже в городе Смела сотрудница Госслужбы по чрезвычайным ситуациям заметила тонущую отдыхающую.
Читайте такжеТело утопленника в Одессе четыре часа пролежало на пляже среди загорающих туристов - СМИ (видео)Ею оказалась 73-летняя женщина. Когда ее доставили на берег, руководитель коммунальной водолазной поисковой группы Виктор Терновцев реанимировал утопленницу и в течение нескольких минут ее вернули к жизни.
Процесс спасения купальщицы попал на видео. Не рекомендуется к просмотру людям с уязвимой психикой:
Как утверждает спасатель, он не был уверен в том, что спасти женщину удастся. После этого ее госпитализировали - в больнице у нее диагностировали инсульт.
Напомним, на курорте в Одесской области на берег выбросило мертвого мужчину, который вместе с 13-летним сыном купался в море.
А вот на прошлой неделе в столице произошел курьез, который закончился благополучно - "утонувшая" женщина сама явилась искавшим ее спасателям.