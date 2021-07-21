История с утонувшей купальщицей в парке Партизанской славы неожиданно обернулась курьезом.

Спасатели и полицейские два часа искали в Киеве женщину, опасаясь, что она утонула, пока она сама не пришла к ним и "призналась", что жива.

Об этом сообщили в пресс-службе муниципальной стражи столицы.

Инцидент произошел утом 21 июля в столичном парке Партизанской славы.

Обнаружив около 6 часов утра женские вещи на берегу одного из водоемов, "муниципалы" вызвали водолазов Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и полицию.

Поиски пропавшей женщины длились с 8 до 10 часов - до тех самых пор, пока к поисковой группы не подошла "утопленница" с вопросом:: "А что у Вас случилось, кого ищете?"

Впрочем, несерьезно к подобным опасениям относиться не стоит - в летнюю пору в Украине, и Киеве в частности, учащаются смертельные случаи на воде. Например, в прошлом месяце на Киевском водохранилище утонул мужчина вместе с детьми.

Причина многих таких случаев - алкоголь. Так, несколько недель назад речная полиция Киева спасла нетрезвого мужчину, который выпал в воду с экскурсионного теплохода.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Станислав Кожемякин