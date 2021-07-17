Семья приехала на отдых из Черкасской области.

Сегодня, 17 июля, на курорте в Одесской области на берег выбросило мертвого мужчину, который вместе с 13-летним сыном купался в море.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось в курортном поселке Затока.

Читайте такжеВ Харьковской области в техническом водоеме погиб ребенок

Предварительно установлено, что отдыхающий из Черкасской области вместе со своим 13-летним сыном пошли купаться в море.

Впоследствии тело 49-летнего мужчины без внешних признаков насильственной смерти достали из воды. Где находится ребенок не известно.

"Причину смерти мужчины выяснит судебно-медицинская экспертиза", - сказано в сообщении.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая