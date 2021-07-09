Сообщается, что мужчина был пьян.

В Кривом Роге мужчина спас отдыхающего, которого вытащили из воды без признаков жизни.

Об этом сообщила его жена Инна Сапега в Facebook.

Супруги отдыхали возле карьера, когда заметили, что в воду зашел очень пьяный мужчина. Позднее женщина обратила внимание, что тот плавает лицом вниз.

"И тут один мужчина начинает бежать в воду, тянуть на берег за руку человека. У меня шок. Дима вскакивает, бежит к ним. Я за ним. Достали мужчину сине-чёрного по плечи, лицо и уши прям чёрные, без признаков жизни. Не дышал, пульса не было", - говорится в сообщении.

Читайте такжеНе спасли: 14-летний подросток упал с велосипеда на мосту под Ривне и погибДевушка отметила, что люди "тупо стояли и смотрели на мёртвое тело, ничего не делая".

"Дима начал хлопать его по лицу и спине в надежде, что вода выйдет и мужчина очнется, но было бесполезно. После муж перевернул его на спину и начал делать непрямой массаж сердца. Мужчина, который стоял рядом, продолжал твердить, что это бесполезно, но Дима продолжал реанимировать его. Ему нужна была помощь, чтобы кто-то делал искусственное дыхание, а он продолжал делать не прямой массаж сердца, но все тупо стояли и ничего не делали", - отметила она.

Одна из отдыхающих вызвала скорую. В итоге мужчина начал дышать.

"Мы дождались скорую, его забрали. Надеемся, что его откачают и старания мужа были не напрасны", - написала женщина.

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Автор: Людмила Жерновская