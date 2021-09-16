Смертельный взрыв в Черкасской области прогремел в среду, сообщили в полиции.

В среду, 15 сентября, в селе Крупское Черкасской области, которое находится на расстоянии менее 40 километров от Черкасс, 14-летний парень погиб в результате подрыва на осколочном снаряде времен Второй мировой войны (1 сентября 1939 года – 2 сентября 1945-го).

Правоохранители узнали о гибели малолетнего в 19 часов от медиков, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в регионе.

Медики рассказали, что в результате взрыва подросток получил рваные раны руки, живота, туловища, а также политравму, которая оказалась несовместимой с жизнью.

По предварительным сведениям, парень нашел 45-мм снаряд и пытался его разобрать, когда сам был дома.

"...Он поместил взрывной предмет в металлическую трубу и ударил по нему молотком. От удара снаряд взорвался", – выяснили правоохранители.

Взрыв услышали соседи и вызвали медиков, правоохранителей и сотрудников ГСЧС. Правоохранители изъяли осколки от снаряда.

Начато производство по признакам ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и по признакам п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса.

Гибель подростка под Черкассами в результате взрыва снаряда – видео с места трагедии

Напомним, за несовершеннолетних несут ответственность их родители.

Ранее в Украине малолетние и взрослые не раз погибали из-за того, что пытались разобрать найденные боеприпасы.

Похожая трагедия случилась 15 сентября в Карпатах – в горах на Раховщине туристы из Ивано-Франковской области разместили палатки, а затем зажгли костер, и произошел взрыв. Взрыв прогремел там, где был костер, погибли двое туристов, а пятеро – пострадали.

На месте трагедии нашли обломки металла с коррозией, похожие на остатки снаряда времен войны.

Автор: Екатерина Присяжнюк