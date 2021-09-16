По информации правоохранителей, в результате взрыва пострадали пять человек.

По факту взрыва в Карпатах, в результате чего погибли двое туристов, начато уголовное производство.

Как сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области, вчера, 15 сентября, в милицию позвонила жительница Ивано-Франковской и рассказала, что ее муж стал свидетелем взрыва в горах на Раховщине.

По вызову прибыли спасатели и следственно-оперативная группа полиции. По результатам первоочередных следственных действий установлено, что на полонину Григорив, на горе Кукол, на собственных авто приехала группа туристов из Ивано-Франковской области. Всего было 12 человек, среди которых двое детей в возрасте 2 и 5 лет.

"На месте отдыха туристы разместили палатки и начали разводить костры. Вскоре на том месте, где отдыхающие развели костер, прогремел взрыв, в результате которого два человека, сидевшие у огня, погибли на месте происшествия, еще пятеро госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести и контузиями. Дети не пострадали", - говорится в сообщении.

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По информации полиции, известно, что на указанной территории, где отдыхали туристы, проходила оборонительная Линия Арпада (создававшаяся венгерскими войсками в Карпатах в 1939-1944 годах против Красной Армии – УНИАН). На месте происшествия обнаружено выбоину, возникшую в результате взрыва, и обломки металла с коррозией, похожие на обломки снаряда времен войны.

По указанному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. По делу будут назначены экспертные исследования, в результате которых полицейские выяснят все обстоятельства произошедшего.

Смертельный взрыв в Карпатах: что известно

Как сообщал УНИАН, по информации ГСЧС, вечером 15 сентября вблизи с. Вороненко Надвирнянского района Ивано-Франковской области, в долине горы "Под Берды", во время отдыха группы из 12 туристов (из них двое детей 2016 и 2018 г. р.) и разжигания ими костра произошел взрыв неустановленного происхождения, в результате чего погибли два человека, три человека травмированы и один человек получил контузию.

Утром 16 сентября травмированных переместили к подножию горы и передали медработникам.

По словам начальника ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области Владимира Чернецкого, поскольку туристы отдыхали в месте проведения боевых действий времен Первой и Второй мировых войн (Брусиловский прорыв и Линия Арпада), к трагедии мог привести взрыв снаряда.

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Автор: Светлана Макринская