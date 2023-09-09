Тюремные сроки получили 5 боевиков РФ, воевавших против Под Мариуполем и Бахмутом.

Украинский суд отправил в тюрьму несколько российских оккупантов, среди которых солдат, вернувшийся на войну после обмена.

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, к реальным срокам заключения приговорены пять участников группировок РФ, воевавших против Украины на Восточном фронте. Речь идет о четырех боевиках, которых украинские защитники взяли в плен во время боестолкновений в районах Бахмута и Авдеевки. Еще одного захватчика задержали при выполнении им вражеских разведзаданий на Запорожье.

Один из пяти злоумышленников получил 12 лет тюрьмы, Трое - 10 лет, один - 9 лет заключения.

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По данным СБУ, среди этой "группы" есть боевик из временно оккупированной Луганщины, который уже дважды был в плену украинских защитников.

"В первый раз его обменяли, но вскоре он снова оказался в рядах регулярных войск РФ. В составе вражеского подразделения преступник участвовал в сдерживании украинского контрнаступления на восточном фронте", - рассказали в спецслужбе.

Также среди осужденных-командир подразделения оккупационных группировок РФ, который еще задолго до полномасштабного вторжения вступил в ряды так называемой "Народной милиции ЛНР".

"Тюремные сроки получили двое боевиков подконтрольного России батальона "Восток". Один из них в составе артиллерийского расчета удерживал позиции захватчиков в районе Ясиноватой Донецкой области", - говорится в сообщении.

Другой участник " Востока "в 2014 году прошел" выучку " в военном лагере на временно оккупированной Донетчине. Затем его назначили на должность механика-водителя вражеского БТР и отправили воевать против сил АТО. Впоследствии он покинул своих главарей и тайно переехал в Запорожье. Уже в начале полномасштабного вторжения РФ фигурант восстановил связь с боевиками и собирал для них в регионе развединформацию. Отмечается, что этот злоумышленник был задержан в результате спецоперации СБУ на территории региона в марте этого года.

Кроме этого, осужден участник российской группировки "Оплот", который участвовал в боях против ВСУ вблизи Донецка и Мариуполя.

Приговоры предателям и оккупантам

Как сообщал УНИАН, в Одессе заочно до 14 лет тюрьмы осужден житель города, который воюет против Украины. Установлено, что мужчина летом 2014 года вступил в террористическую организацию "ЛНР". Службу он проходил на оккупированной Луганщине, в городе Краснодон, в составе отдельной бригады особого назначения "Одесса". Тогда же предатель был пулеметчиком. Впоследствии он был зачислен во 2-е отдельное подразделение спецназначения Главного разведывательного управления Республиканской гвардии "ДНР" в Донецке.

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