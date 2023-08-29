Боевик на службе у врага получил позывной "Миша-одессит" и по настоящее время служит в разведке "ДНР".

Приморский районный суд Одессы заочно вынес приговор жителю города, который воюет против Украины. Он получил 14 лет лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, установлено, что мужчина летом 2014 года вступил в террористическую организацию "ЛНР". Службу он проходил на оккупированной Луганщине, в городе Краснодон, в составе отдельной бригады особого назначения "Одесса". Тогда же предатель был пулеметчиком. Впоследствии он был зачислен во 2-е отдельное подразделение спецназначения Главного разведывательного управления Республиканской гвардии "ДНР" в Донецке.

По данным прокуратуры, одессит оказал вооруженное сопротивление силам АТО Украины и участвовал в захвате пункта пропуска Червонопартизанск, пгт Изварино, города Лутугино на Луганщине, а также города Углегорск на Донетчине.

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Кроме того, боевик незаконно противодействовал и препятствовал украинским защитникам путем ведения радиотехнической разведки. Так, с помощью передвижной военной спецтехники прослушивал переговоры и отслеживал средства связи правоохранителей и военнослужащих ВСУ.

На минувшей неделе суд признал его виновным в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По данным областного управления СБУ, осужденный - активист "Антимайдана". В июле 2014 года он вылетел в Москву, а оттуда уже въехал на оккупированную территорию Луганщины.

На службе у врага он получил позывной " Миша-одессит "и по настоящее время служит в разведке" ДНР", где занимает должность командира взвода и имеет воинское звание старшего лейтенанта.

Начало срока отбывания наказания осужденному будут исчисляться с даты его задержания и реального исполнения наказания.

Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, говорится за жителя Одессы Михаила Петренко, 1977 года рождения. Он жил в центре города, был участником местного "Антимайдана", в частности на Куликовом поле. По словам очевидцев, он решил присоединиться к рядам террористов после событий 2 мая 2014 года – после массовых беспорядков, которые произошли в Одессе.

Тогда в результате столкновений сторонников единой Украины и пророссийские настроенных лиц в центре города были застрелены несколько человек, в частности, проукраинские активисты, после чего разъяренные люди пришли на Куликово поле, где затем произошло возгорание палаточного лагеря сепаратистов и в Доме профсоюзов. Всего в тот день погибло 48 человек, среди которых якобы товарищ Петренко. Тогда будущий пулеметчик-разведчик ДНР и решил отомстить и воевать против Украины.

"Именно так свой поступок он объяснил родственникам, знакомым и распространял в социальных сетях вместе с кремлевскими нарративами", - рассказал правоохранитель.

Предатели из Одесской области-последние новости

В Одессе до 14 лет тюрьмы заочно осужден уроженец города Арциз Одесской области Владимир Бойченко, который воюет против Украины. Он, будучи активистом антиукраинского движения "Одесская дружина, империалисты", в начале мая 2014 года вступил в террористическую организацию "ДНР" и проходил службу в составе вооруженного формирования "Народное ополчение Донбасса" в пехоте. В дальнейшем, в разведывательных подразделениях, под позывным "Одесса".

По данным следствия, предложение поехать на "войну против Украины" осужденный получил в 2014 году, находясь на Куликовом поле (Одесса). Бойченко есть в базе "Миротворца", где значится как участник подразделения ЧВК "Вагнер" РТГр "Карпаты".

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