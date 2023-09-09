ГУР обеспечивает деятельность движения сопротивления на оккупированных россиянами территориях.

Украинские разведчики проводят на оккупированных территориях "постоянную работу", обеспечивают деятельность партизанского движения и ведут подрывную деятельность касательно псевдовыборов.

Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Вадим Скибицкий в эфире телемарафона. "Служба отслеживает происходящее на подконтрольной российским оккупантам территории Украины. Есть движение сопротивления - мы работаем по закону и обеспечиваем деятельность этого движения", – сказал он.

Также Скибицкий заявил, что у ГУР "есть четкое понимание, как обеспечить и организовать связь, как проводить подготовку и координацию подрывных действий" на оккупированных территориях.

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Что касается проведения Россией так называемых выборов на временно оккупированных территориях, то он обратил внимание, что "военная разведка уже имеет опыт подобных действий Кремля еще с 2015 года".

"Начались псевдовыборы, оккупационная власть и коллаборанты продумали многое, но не учли, что украинцы понимают, что это – оккупированная территория, и оказывают сопротивление", – прокомментировал представитель ГУР.

Псевдовыборы россиян на оккупированных территориях

РФ проводит 8-10 сентября так называемые выборы в местные оккупационные администрации на временно захваченных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, а также в аннексированном Крыму.

Западные партнеры Украины уже выступили с осуждением этих псевдовыборов. В частности, США назвали их фиктивными, а ЕС осудил проведение псевдовыборов.

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