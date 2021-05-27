В Одессе женщина гуляла с собакой, и в какой-то момент ее домашний любимец подошел к детской коляске и понюхал ее. Реакция отца возмутила сеть.
Видео инцидента, который произошел на улице Новосельского, было опубликовано в Telegram-канале @xydessa.
На нем видно, как женщина пытается объяснить группе людей, что ее пес просто понюхал ребенка и бросаться на малыша не собирался. Но мужчина набросился на хозяйку собаки с кулаками.
"Девушка слегка пьяна, ее собака понюхала ребенка в коляске и понеслась", - написали очевидцы.
В комментариях неадекватные действия мужчины раскритиковали:
"Приматы, которые защищали детеныша, оказались агрессивными", "Собака подбежала знакомиться, а тут такая толкотня возникла", "Я думаю, все можно было решить и без рук", "Даже когда женщина перестает быть женщиной, мужчина должен оставаться мужчиной".
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