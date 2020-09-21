Злоумышленник взят под стражу, другой участник перестрелки находится в больнице под конвоем.

В Одессе открыто дело в отношении иностранца-участника перестрелки в ресторане «Арарат», во время которой 18 сентября он пытался убить своего земляка.

Как сообщили в Приморском отделе полиции Одессы, по факту вооруженного хулиганства, во время которого два человека получили ранения в субботу в ресторане, полицейские начали еще одно уголовное производство.

«Действия одного из фигурантов дополнительно квалифицировано как покушение на убийство», - сказано в сообщении.

Отмечается, что 18 сентября между двумя посетителями увеселительного заведения – гражданами одной из стран Закавказья в возрасте 36-ти и 41-го годов – произошел конфликт, в ходе которого оба его участника применили оружие и нанесли друг другу телесные повреждения.

Обоим мужчинам следователи сообщили о подозрении в хулиганстве по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

В рамках начатого расследования полицейские установили, что младший из фигурантов применил против своего оппонента пневматическое оружие, а тот в свою очередь – пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами.

На основании этого действия 41-летнего иностранца дополнительно квалифицированы по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). В настоящее время злоумышленник взят под стражу, другой участник перестрелки находится в больнице под конвоем.

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Перестрелка в "Арарате": что известно

В Одессе в ресторане «Арарат», расположенном в курортной зоне, 18 сентября во время перестрелки два человека получили огнестрельные ранения.

По данным пресс-службы УСБ Украины в Одесской области, оба стрелявших получили ранения, пули попали даже в окна противоположного дома.

По оперативной информации, участники перестрелки относятся к одной из организованных преступных группировок региона.

По факту хулиганства с применением оружия начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Лариса Козовая