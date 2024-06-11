Расследование эпизода продолжается.

На границе с Венгрией обнаружили заброшенный бус Volkswagen. Предварительно установлено, что 18 человек перерезали ограждение и незаконно сбежали в Венгрию, сообщил журналист Виталий Глагола.

"Событие произошло на территории отдела пограничной службы "Лужанка". Сегодня во время мониторинга границы оператор БпЛА пограничной службы заметил микроавтобус на полевой дороге неподалеку от линии разграничения. Пограничники прибыли на место для проверки и нашли пустой и открытый белый "Volkswagen" с номерами АО4655АІ", – говорится в сообщении.

Журналист рассказал, что при обследовании территории пограничники обнаружили следы, ведущие к границе с Венгрией. Кроме того, была найдена прорезь в заградительном заборе и следы на контрольно-следовой полосе.

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"Предварительно, оперативным путем удалось установить, что 18 человек из автобуса незаконно пересекли границу. Полиция изъяла автомобиль и отправила его на штрафплощадку в Берегово. Этот бус VW незадолго до этого засветился в Берегово и селе Геча. Это обнаружили по камерам", – добавил Глагола.

Расследование эпизода продолжается.

Незаконное пересечение границы

На днях на Закарпатье пограничники зафиксировали прорыв украинско-венгерской границы грузовиком с якобы военными номерами. В дальнейшем смежная сторона сообщила об обнаружении ими транспортного средства и задержании 32 граждан Украины, заявили в ГПСУ.

По состоянию на середину мая сообщалось, что за время действия военного положения украинские пограничники обнаружили 35 тел погибших при попытке незаконного пересечения границы. Из них 28 человек погибли на реке Тиса.

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