Пограничники отмечают, что такие случаи есть, но возвращают обратно далеко не всех.

В некоторых случаях сопредельные страны возвращают обратно в Украину уклонистов, которые незаконно пересекли границу. Но так происходит далеко не всегда. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Он отметил, что Украина имеет соответствующие соглашения с соседями по возвращению назад лиц, которые незаконно пересекли границу.

"Но каждая страна, будь то Молдова или другая страна, в первую очередь использует свое законодательство в отношении лиц, которые незаконно попали на территорию их государства, относительно их возвращения в Украину. Такие случаи есть, но сказать, чтобы это применялось ко всем нарушителям - нельзя", - подчеркнул спикер ГПСУ.

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Также Демченко рассказал, что сейчас Госпогранслужба не фиксирует увеличения количества мужчин, которые возвращаются в Украину из-за границы.

Уклонисты убегают через границу

Как писал УНИАН, наиболее распространенный способ незаконного пересечения границы среди уклонистов - это плыть через Тису. Однако доплывают не все, говорят правоохранители. В основном к незаконной переправке людей за границу причастны жители приграничных районов.

Также мы рассказывали, что в Черновицкой области нарушителей границы, задержанных при попытке сбежать из страны, теперь сразу будут отправлять в ближайший ТЦК. Это нововведение предусмотрено постановлением Кабмина. Однако отправлять в ТЦК будут не всех задержанных, а только тех, кого уже разыскивают за нарушение правил воинского учета.

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