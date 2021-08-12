Очевидцы записали происходящее на камеру.

В Харькове кондуктор одного из трамваев, курсирующих по маршруту №5, устроила скандал во время поездки.

Видео инцидента от очевидцев опубликовал местный Telegram-канал "Харьков 1654".

Женщина в грубой форме учила пассажиров, как пользоваться электронными билетами.

"Кондуктор учила правилам проезда, чтоб не как бараны на нее смотрели, а предъявляли е-тикеты. Орала на весь маршрут (скорее всего, имеется в виду трамвай), ругала пенсионеров – как они ей все надоели, люди перепуганные сидели", – говорится в подписи к видео.

В комментариях пользователи разделились во мнениях:

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Автор: Катерина Шварц